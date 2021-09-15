В Киеве за прошедшие сутки более 440 больных COVID-19. Три человека умерли
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. В столице за прошедшие сутки обнаружили 441 больного коронавирусом. Три человека умерли. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко, информирует УНН.
Детали
За прошедшие сутки в Киеве на COVID-19 заболели: 247 женщин в возрасте от 18 до 89 лет, 152 мужчины в возрасте от 18 до 90 лет, 20 девочек в возрасте от 2 месяцев до 17 лет и 22 мальчика в возрасте от 1 до 17 лет.
В больницы столицы госпитализировали 65 больных коронавирусом, а также 50 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями. Выздоровели за прошедшие сутки 237 человек.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Святошинском районе — 63, Соломенском — 58, Оболонском — 54 случая.
С начала пандемии в Киеве от коронавируса умерл 5321 человек. Подтвержденных случаев заболевания на сегодня — 228 714. Преодолели вирус 218 725 жителей столицы.
Добавим
По состоянию на 14 сентября в Украине зафиксировали 4640 новых подтвержденных случаев COVID-19. В больницы были госпитализированы 1609 человек, летальных случаев — 93.
За прошедшие сутки в Украине от коронавируса было привито 141 796 человек. Из них первой дозой вакцинировано — 67 614 человек, завершили вакцинацию (ввели две дозы) — 74 182 человека. Всего с начала кампании сделано почти 11 млн прививок.