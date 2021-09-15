У Києві протягом минулої доби понад 440 хворих на COVID-19. Троє людей померли

Деталі

Протягом минулої доби у Києві на COVID-19 захворіли: 247 жінок віком від 18 до 89 років, 152 чоловіки віком від 18 до 90 років, 20 дівчаток віком від 2 місяців до 17 років і 22 хлопчики віком від 1 до 17 років.

До лікарень столиці госпіталізували 65 хворих на коронавірус, а також 50 осіб з підозрою на COVID-19 та пневмоніями. Одужало протягом минулої доби 237 людей.

Найбільше випадків захворювання виявили у Святошинському районі — 63, Солом’янському — 58, Оболонському — 54 випадки.

Від початку пандемії в Києві від коронавірусу померла 5321 людина. Підтверджених випадків захворювання станом на сьогодні — 228 714. Подолали вірус 218 725 мешканців столиці.

Додамо

Станом на 14 вересня в Україні зафіксували 4640 нових підтверджених випадків COVID-19. До лікарень госпіталізували 1 609 осіб, летальних випадків — 93.

Упродовж минулої доби в Україні проти коронавірусу було щеплено 141 796 осіб. Із них першою дозою вакциновано — 67 614 осіб, завершили вакцинацію (ввели дві дози) — 74 182 людини. Загалом від початку кампанії зроблено майже 11 млн щеплень.