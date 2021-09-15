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Кількість повністю вакцинованих від COVID-19 українців наблизилася до 5 мільйонів

Київ • УНН

 • 18795 перегляди

КИЇВ. 15 вересня. УНН. Повний курс вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні з кінця лютого отримало вже майже 5 мільйонів людей. При цьому загалом зробили вже майже 11 мільйонів щеплень, за останню добу з яких - 141 тисяча, більшість з них - другою дозою. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.

Цитата:

"Від початку вакцинальної кампанії щеплено 6 028 879 людей, з них отримали одну дозу – 6 028 877 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 4 959 086 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 10 987 963 щеплення", - повідомили в МОЗ.

Деталі

141 796 людей вакциновано проти COVID-19 за минулу добу 14 вересня 2021 року. Одну дозу отримали 67 614 людей, повністю імунізовані - 74 182 людини.

Протягом доби працювали: 939 мобільних бригад, 2 929 пунктів щеплення; 326 центрів вакцинації.

Доповнення

В Україні триває 5-й етап кампанії з вакцинації проти COVID-19, на якому щепитися можуть усі охочі українці віком від 18 років.

Додамо, голова МОЗ Віктор Ляшко обіцяв "у літній період провести 10 мільйонів щеплень", а не від початку вакцинальної кампанії, яка стартувала наприкінці лютого 2021 року.

Тим часом, станом на кінець серпня, за даними експертів, принаймні однією дозою в Україні вакциновані були 13,4% осіб, при тому, що країни-лідери за темпами у Європі вже вакцинували від 60% населення щонайменше однією та від 40% — двома. Натомість, три українські регіони на кінець серпня все ще не досягли рівня вакцинації 10% населення — це були Волинська, Івано-Франківська та Рівненська області.

Такі темпи вакцинації спостерігаються на тлі наростання хвилі захворюваності на COVID-19 з початком осені.

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