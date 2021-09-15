Число полностью вакцинированных от COVID-19 украинцев приблизилось к 5 миллионам
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. Полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получило уже почти 5 миллионов человек. При этом в целом сделали уже почти 11 миллионов прививок, за последние сутки из которых - 141 тысячу, большинство из них - второй дозой. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.
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"С начала прививочной кампании привито 6 028 879 человек, из них получили одну дозу - 6 028 877 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 4 959 086 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 10 987 963 прививки", - сообщили в Минздраве.
Детали
141 796 человек вакцинировано против COVID-19 за минувшие сутки, 14 сентября 2021 года. Одну дозу получили 67 614 человек, полностью иммунизированы - 74 182 человека.
В течение суток работали: 939 мобильных бригад, 2929 пунктов прививки; 326 центров вакцинации.
Дополнение
В Украине продолжается 5-й этап кампании по вакцинации против COVID-19, на котором прививаться могут все желающие украинцы в возрасте от 18 лет.
Добавим, глава Минздрава Виктор Ляшко обещал "в летний период провести 10 миллионов прививок", а не от начала прививочной кампании, которая стартовала в конце февраля 2021 года.
Между тем, по состоянию на конец августа, по данным экспертов, по крайней мере одной дозой в Украине вакцинированы были 13,4% лиц, при том, что страны-лидеры по темпам в Европе уже вакцинировали от 60% населения не менее одной и от 40% - двумя дозами вакцыны. При этом, три украинские регионы на конец августа все еще не достигли уровня вакцинации 10% населения - это были Волынская, Ивано-Франковская и Ровенская области.
Такие темпы вакцинации наблюдаются на фоне нарастания волны заболеваемости на COVID-19 с началом осени.