Число полностью вакцинированных от COVID-19 украинцев приблизилось к 5 миллионам

КИЕВ. 15 сентября. УНН. Полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получило уже почти 5 миллионов человек. При этом в целом сделали уже почти 11 миллионов прививок, за последние сутки из которых - 141 тысячу, большинство из них - второй дозой. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.