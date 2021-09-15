Хвиля наростає: в Україні вже 2,325 млн випадків COVID-19, за добу - 4 640

КИЇВ. 15 вересня. УНН. В Україні зафіксовано вже 2,325 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 14 вересня, - 4,6 тисячі, що на понад третину більше проти показника днем раніше. Госпіталізовано за добу при цьому понад 1,6 тисячі осіб, більше ніж подвоєння у порівнянні з цифрою напередодні. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.