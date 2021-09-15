Хвиля наростає: в Україні вже 2,325 млн випадків COVID-19, за добу - 4 640
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. В Україні зафіксовано вже 2,325 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 14 вересня, - 4,6 тисячі, що на понад третину більше проти показника днем раніше. Госпіталізовано за добу при цьому понад 1,6 тисячі осіб, більше ніж подвоєння у порівнянні з цифрою напередодні. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.
"За добу 14 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 4640 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19", - йдеться у повідомленні.
Також за минулу добу:
-
- госпіталізовано – 1 609 осіб;
-
- летальних випадків – 93;
-
- одужало – 1 858 осіб.
-
- протестовано: методом ПЛР – 33 878 осіб, методом ІФА – 8 562 особи, експрес-тестами – 32 991 особа.
-
За весь час пандемії в Україні:
-
- захворіло – 2 325 796 осіб;
-
- одужало – 2 225 130 осіб;
-
- летальних випадків – 54 550;
-
- проведено ПЛР-тестувань – 12 342 907.
-
Деталі
Із захворілих за минулу добу: дітей – 531, медпрацівників – 95.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (441), Одеській (361), Харківській (343), Львівській (294) та Дніпропетровській (273) областях.
Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 18-у місці за поширенням і на 19-у - за кількістю смертей від COVID-19.
Доповнення
Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.
16 червня уряд пом'якшив карантинні обмеження в Україні і продовжив дію карантину до жовтня.
У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами - зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на "колір" регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень - за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень - встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень - передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого "локдауну".
Усі області наразі перебувають у "зеленій" зоні.
Однак, 13 вересня уряд встановив нові карантинні правила. Вони набудуть чинності за тиждень - 20 вересня. Очікується, що Україну переведуть у "жовту" зону. Основна особливість нових правил - на вакцинованих людей з COVID-сертифікатом пропонується не поширювати певні обмеження "жовтої" та "червоної" зон. Сертифікати будуть двох видів - "жовті" та "зелені".