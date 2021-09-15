Волна нарастает: в Украине уже 2,325 млн случаев COVID-19, за сутки - 4 640
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. В Украине зафиксировано уже 2,325 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 14 сентября, - 4,6 тысячи, что на треть больше по сравнению с показателем днем ранее. Госпитализировано за сутки при этом более 1,6 тысячи человек, более чем удвоение по сравнению с цифрой накануне. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.
"За сутки 14 сентября 2021 года в Украине зафиксировано 4640 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19", - говорится в сообщении.
Также за минувшие сутки:
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- госпитализированы - 1609 человек;
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- летальных исходов - 93;
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- выздоровели - 1858 человек.
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- протестировано: методом ПЦР - 33 878 человек, методом ИФА - 8562 лица, экспресс-тестами - 32 991 человек.
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За все время пандемии в Украине:
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- заболело - 2 325 796 человек;
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- выздоровели - 2 225 130 человек;
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- летальных исходов - 54 550;
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- проведено ПЦР-тестов - 12 342 907.
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Детали
Из заболевших за минувшие сутки: детей - 531, медработников - 95.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (441), Одесской (361), Харьковской (343), Львовской (294) и Днепропетровской (273) областях.
Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 18-м месте по распространению и на 19-м - по количеству смертей от COVID-19.
Дополнение
Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.
С 8 по 24 января в Украине действовал жесткий карантин. Его вводили, чтобы "сбить" волну заболеваемости COVID-19. В Минздраве отмечали, что главного эффекта от январского "локдауна" удалось достичь.
Украина с 25 января вернулась к ограничениям, которые действовали до январского жесткого карантина, - по всей территории страны правила "оранжевой" зоны.
С 24 февраля Украина снова возвратилась к адаптивному карантину с использованием четырех уровней эпидемической опасности.
16 июня правительство смягчило карантинные ограничения в Украине и продлило действие карантина до октября.
В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от "цвета" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень - устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".
Все области сейчас находятся в "зеленой" зоне.
Однако 13 сентября правительство установило новые карантинные правила. Они вступят в силу через неделю - 20 сентября. Ожидается, что Украину переведут в "желтую" зону. Основная особенность новых правил - на вакцинированных людей с COVID-сертификатом предлагается не распространять определенные ограничения "желтой" и "красной" зоны. Сертификаты будут двух видов - "желтые" и "зеленые".