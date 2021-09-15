Волна нарастает: в Украине уже 2,325 млн случаев COVID-19, за сутки - 4 640

КИЕВ. 15 сентября. УНН. В Украине зафиксировано уже 2,325 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 14 сентября, - 4,6 тысячи, что на треть больше по сравнению с показателем днем ранее. Госпитализировано за сутки при этом более 1,6 тысячи человек, более чем удвоение по сравнению с цифрой накануне. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.