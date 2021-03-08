В Киеве проходит Марш женщин
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. В Киеве проходит Марш женщин. В этом году он посвящен теме влияния пандемии COVID-19 на женщин и ратификации Стамбульской конвенции, передает УНН.
Так, колонна сейчас движется в сторону Почтовой площади, началось шествие на Михайловской площади.
Детали
Основные требования участников марша:
Что было раньше
5 марта участники организации “Традиции и порядок” спровоцировали конфликт во время Марша женщин в Одессе. Из-за нарушения порядка правоохранители задержали нескольких человек.