В Одесі прихильники патріархату спровокували конфлікт під час Маршу жінок: затримано декілька осіб

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"Була конфліктна ситуація, але вона закінчилася без постраждалих. Через правопорушення порядку було доставлено декілька осіб до відділку поліції для надання пояснень. Зараз з ними працюють поліцейські, допитують і за результатами буде вирішуватися питання… скоріш за все будуть складені протоколи за адміністративні правопорушення…", - розповіли в пресслужбі.

Деталі

Так, учасники організації "Традиції і порядок" намагалися зірвати Марш жінок в Одесі. На відео видно, як представники організації встали перед колоною з плакатом "Патріархат тебе любить!".

Доповнення

У Києві акція на підтримку прав жінок пройде 8 березня.

Нагадаємо, поліція відкрила кримінальне провадження через сутички з правоохоронцями біля будівлі телеканалу “НАШ”. Фігуранту інкримінують опір представнику влади та перешкоджання журналістській діяльності.