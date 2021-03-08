У Києві проходить Марш жінок

Так, колона наразі рухається в бік Поштової площі, розпочалася хода на Михайлівській площі.

Деталі

Основні вимоги учасниць маршу:

Ратифікації Стамбульської конвенції

Припинення урізання соціальних гарантій для тих, хто втратили роботу

Створення безпечних умов праці для жінок, які зайняті у сферах із високим ризиком зараження COVID-19

Забезпечення доступу до всіх медичних та профілактичних послуг

Відкриття державних шелтерів у різних регіонах України для жінок, які зазнають домашнього насилля

Справедливого розслідування випадків насилля з боку ультраправих організацій

Що було раніше

5 березня учасники організації “Традиції і порядок” спровокували конфлікт під час Маршу жінок в Одесі. Через порушення порядку правоохоронці затримали декількох осіб.