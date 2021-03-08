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У Києві проходить Марш жінок

У Києві проходить Марш жінок

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 березня. УНН. У Києві проходить Марш жінок. Цього року він присвячений темі впливу пандемії COVID-19 на жінок та ратифікації Стамбульської конвенції, передає УНН.

Так, колона наразі рухається в бік Поштової площі, розпочалася хода на Михайлівській площі.

Деталі

Основні вимоги учасниць маршу:

  • Ратифікації Стамбульської конвенції
  • Припинення урізання соціальних гарантій для тих, хто втратили роботу
  • Створення безпечних умов праці для жінок, які зайняті у сферах із високим ризиком зараження COVID-19
  • Забезпечення доступу до всіх медичних та профілактичних послуг
  • Відкриття державних шелтерів у різних регіонах України для жінок, які зазнають домашнього насилля
  • Справедливого розслідування випадків насилля з боку ультраправих організацій

    • Що було раніше

    5 березня учасники організації “Традиції і порядок” спровокували конфлікт під час Маршу жінок в Одесі. Через порушення порядку правоохоронці затримали декількох осіб.

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