У Києві проходить Марш жінок
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. У Києві проходить Марш жінок. Цього року він присвячений темі впливу пандемії COVID-19 на жінок та ратифікації Стамбульської конвенції, передає УНН.
Так, колона наразі рухається в бік Поштової площі, розпочалася хода на Михайлівській площі.
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Основні вимоги учасниць маршу:
Що було раніше
5 березня учасники організації “Традиції і порядок” спровокували конфлікт під час Маршу жінок в Одесі. Через порушення порядку правоохоронці затримали декількох осіб.