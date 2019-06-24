В Киеве проходит синод ПЦУ

Основной причиной созыва синода является "поместный собор", который провел почетный патриарх Филарет.



При этом в организации добавили, что созыв и проведение одним епархиальным архиереем собрания с целью выделить из Православной Церкви Украины какую-то новую структуру, присвоив ей название Патриархата и утвердив свое начало в ней, является грубым нарушением 34 Апостольского правила, и призвали почетного патриарха Филарета и лиц, участвовавших в собрании, осознать все пагубные последствия такого поступка и прекратить подрыв единства Церкви и единства украинского народа.



Напомним, во Владимирском соборе Киева по инициативе Филарета прошло собрание части иерархов, священников и мирян бывшей УПЦ Киевского патриархата, который участники назвали его "поместным собором" и решили возобновить деятельность патриархата.