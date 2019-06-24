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У Києві проходить синод ПЦУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 червня. УНН. У Будинку митрополита на території Софії Київської розпочалося засідання Священного синоду Православної церкви України. Головує на Синоді митрополит Київський і всієї України Епіфаній, передає УНН.

У Києві проходить синод ПЦУ

ОСновною причиною скликання синоду є“помісний собор”, який провів почесний патріарх Філарет.

При цьому в організації додали, що скликання та проведення одним єпархіальним архієреєм зборів з метою виокремити з Православної Церкви України якусь нову структуру, привласнивши їй назву Патріархату та затвердивши своє керівництво в ній, є грубим порушенням 34 Апостольського правила, і закликали почесного патріарха Філарета і осіб, які брали участь у зборах, усвідомити всі згубні наслідки такого вчинку та припинити підрив єдності Церкви і єдності українського народу.

Нагадаємо, у Володимирському соборі Києва з ініціативи Філарета пройшло зібрання частини ієрархів, священників та мирян колишньої УПЦ Київського патріархату, який учасники назвали його “помісним собором” і постановили відновити діяльність патріархату.

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