У Києві проходить синод ПЦУ
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. У Будинку митрополита на території Софії Київської розпочалося засідання Священного синоду Православної церкви України. Головує на Синоді митрополит Київський і всієї України Епіфаній, передає УНН.
ОСновною причиною скликання синоду є“помісний собор”, який провів почесний патріарх Філарет.
При цьому в організації додали, що скликання та проведення одним єпархіальним архієреєм зборів з метою виокремити з Православної Церкви України якусь нову структуру, привласнивши їй назву Патріархату та затвердивши своє керівництво в ній, є грубим порушенням 34 Апостольського правила, і закликали почесного патріарха Філарета і осіб, які брали участь у зборах, усвідомити всі згубні наслідки такого вчинку та припинити підрив єдності Церкви і єдності українського народу.
Нагадаємо, у Володимирському соборі Києва з ініціативи Філарета пройшло зібрання частини ієрархів, священників та мирян колишньої УПЦ Київського патріархату, який учасники назвали його “помісним собором” і постановили відновити діяльність патріархату.