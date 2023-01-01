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В Киеве работает ППО

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 января. УНН. КМВА сообщает о работе ПВО в Киеве, информирует УНН.

Цитата

"Киев работает ПВО!", - говорится в сообщении КМВА.

Жители сообщают о взрывах.

Дополнение 

Председатель Киевской ОВА Алексей Кулеба сообщил, что Киевскую область продолжают атаковать вражеские дроны.

Ранее городской голова Киева Виталий Кличко информировал о взрывах в столице и работе ПВО. Председатель Киевской ОВА Алексей Кулеба сообщал о работе ПВО в Киевской области.

Напомним, по информации от КМВА обломками уничтоженной ракеты поврежден автомобиль в Шевченковском районе Киева. Городской голова Киева Виталий Кличко показал автомобиль, поврежденный обломком вражеской ракеты.

Напомним 

Начальник ГУНП в Киевской области Андрей Небитов в Telegram опубликовал видео с пролетом "шахеда".

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