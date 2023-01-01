В Киеве работает ППО
Киев • УНН
КИЕВ. 1 января. УНН. КМВА сообщает о работе ПВО в Киеве, информирует УНН.
Цитата
"Киев работает ПВО!", - говорится в сообщении КМВА.
Жители сообщают о взрывах.
Дополнение
Председатель Киевской ОВА Алексей Кулеба сообщил, что Киевскую область продолжают атаковать вражеские дроны.
Ранее городской голова Киева Виталий Кличко информировал о взрывах в столице и работе ПВО. Председатель Киевской ОВА Алексей Кулеба сообщал о работе ПВО в Киевской области.
Напомним, по информации от КМВА обломками уничтоженной ракеты поврежден автомобиль в Шевченковском районе Киева. Городской голова Киева Виталий Кличко показал автомобиль, поврежденный обломком вражеской ракеты.
Напомним
Начальник ГУНП в Киевской области Андрей Небитов в Telegram опубликовал видео с пролетом "шахеда".