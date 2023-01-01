У Києві працює ППО
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. КМВА повідомляє про роботу ППО у Києві, інформує УНН.
Цитата
"Київ працює ППО!", - йдеться в повідомленні КМВА.
Жителі повідомляють про вибухи.
Доповнення
Голова Київської ОВА Олексій Кулеба повідомив, що Київську область продовжують атакувати ворожі дрони.
Раніше міський голова Києва Віталій Кличко інформував про вибухи в столиці та роботу ППО. Голова Київської ОВА Олексій Кулеба повідомляв про роботу ППО у Київській області.
Нагадаємо, за інформацією від КМВА уламками знищеної ракети пошкоджено авто в Шевченківському районі Києва. Міський голова Києва Віталій Кличко показав автомобіль, який пошкоджений уламком ворожої ракети.
Нагадаємо
Начальник ГУНП у Київській області Андрій Нєбитов у Telegram опублікував відео з прольотом "шахеда".