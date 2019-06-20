В Киеве сообщили о минировании всех детсадов
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Столичные правоохранители ищут взрывчатку в детских садах Киева после сообщения о минировании. Об этом корреспонденту УНН сообщила пресс-секретарь полиции Днепровского района Киева Анна Шевчук.
"Поступило сообщение, что заминированы все детские сады по Киеву, точное количество сказать не могу", - отметила Шевчук.
По ее словам, сообщение о минировании дошкольных учебных заведений поступило сегодня около 15:00.
При этом, она добавила, что работники взрывотехнической службы работают, впрочем пока у полиции нет информации о количестве проверенных учреждений.
Напомним, сегодня же в Киеве правоохранители искали взрывчатку в административном здании на площади Леси Украинки, 1, в которой, в частности, расположена Центральная избирательная комиссия.