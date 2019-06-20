У Києві повідомили про мінування всіх дитсадків
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Столичні правоохоронці шукають вибухівку в дитячих садках Києва після повідомлення про мінування. Про це кореспонденту УНН повідомила речниця поліції Дніпровського району Києва Анна Шевчук.
"Надійшло повідомлення, що заміновані всі дитячі садочки по Києву, точну кількість сказати не можу", - зазначила Шевчук.
За її словами, повідомлення про мінування дошкільних навчальних закладів надійшло сьогодні близько 15:00.
При цьому, вона додала, що працівники вибухотехнічної служби працюють, втім наразі в поліції немає інформації про кількість перевірених закладів.
Нагадаємо, сьогодні ж у Києві правоохоронці шукали вибухівку в адміністративній будівлі на площі Лесі Українки, 1, в якій, зокрема, розташована Центральна виборча комісія.