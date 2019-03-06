В Киеве началось заседание СНБО
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. В Киеве началось заседание Совета национальной безопасности Украины, посвященное вопросам обеспечения оборонно-промышленного сектора государства, передает корреспондент УНН.
“Сегодняшнее заседание Совета посвящено вопросам обеспечения оборонно-промышленного сектора нашего государства вооружением и военной техникой, в том числе реформирования „Оборонпрома“, усилению прозрачности его работы, эффективной деятельности по борьбе с коррупцией”, — сказал Президент.
Напомним, Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в среду, 6 марта, планируется проведение заседания СНБО по вопросам реформирования “Укроборонпрома”.
Ранее Президент Украины заявил, что подписал указ об увольнении Олега Гладковского с должности первого заместителя секретаря СНБО.
Как сообщал УНН, Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что на следующей неделе планирует предъявить подозрение “всем виновным” в хищении в Вооруженных силах Украины.