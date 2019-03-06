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У Києві почалось засідання РНБО

У Києві почалось засідання РНБО

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 березня. УНН. У Києві розпочалось засідання Ради національної безпеки України, присвячене питанням забезпечення оборонно-промислового сектору держави, передає кореспондент УНН.

“Сьогоднішне засідання Ради присвячене питанням забезпечення оборонно-промислового сектору нашої держави озброєнням і військовою технікою, в тому числі реформування „оборонпрому“, посиленню прозорості його роботи, ефективній діяльності по боротьбі з корупцією”, — сказав Президент.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко заявив, що у середу, 6 березня, планується проведення засідання РНБО з питань реформування “Укроборонпрому”.

Раніше Президент України заявив, що підписав указ про звільнення Олега Гладковського з посади першого заступника секретаря РНБО.

Як повідомляв УНН, Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що наступного тижня планує пред’явити підозру “усім винним” у розкраданні в Збройних силах України.

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