У Києві почалось засідання РНБО
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. У Києві розпочалось засідання Ради національної безпеки України, присвячене питанням забезпечення оборонно-промислового сектору держави, передає кореспондент УНН.
“Сьогоднішне засідання Ради присвячене питанням забезпечення оборонно-промислового сектору нашої держави озброєнням і військовою технікою, в тому числі реформування „оборонпрому“, посиленню прозорості його роботи, ефективній діяльності по боротьбі з корупцією”, — сказав Президент.
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко заявив, що у середу, 6 березня, планується проведення засідання РНБО з питань реформування “Укроборонпрому”.
Раніше Президент України заявив, що підписав указ про звільнення Олега Гладковського з посади першого заступника секретаря РНБО.
Як повідомляв УНН, Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що наступного тижня планує пред’явити підозру “усім винним” у розкраданні в Збройних силах України.