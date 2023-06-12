В Киеве после подрыва Каховской ГЭС усилили проверки мяса и рыбы
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июня. УНН. В Киеве из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС, который привел к мору рыбы в Днепропетровской и Николаевской областях, усилился акцент на проверке рыбы и мяса. Об этом журналисту УНН сообщил начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в городе Киеве Олег Рубан.
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«В Киеве работают мобильные группы, которые контролируют исключительно ситуацию с безопасностью пищевых продуктов, акцентирование на поставке рыбы, мясных изделий, мяса в приоритете», - сказал Рубан.
Чиновник добавил, что усиленные проверки продолжаются уже неделю.
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В Днепропетровской области, так же как и в Николаевской, зафиксирован массовый мор рыбы.
В Министерстве здравоохранения предупреждают, что из-за массового мор рыбы в Днепропетровской области и в других областях, в результате террористического уничтожения россиянами Каховской ГЭС, необходимо быть крайне осторожным.