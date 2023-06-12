В Киеве после подрыва Каховской ГЭС усилили проверки мяса и рыбы

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«В Киеве работают мобильные группы, которые контролируют исключительно ситуацию с безопасностью пищевых продуктов, акцентирование на поставке рыбы, мясных изделий, мяса в приоритете», - сказал Рубан.

Чиновник добавил, что усиленные проверки продолжаются уже неделю.

Дополнение

В Днепропетровской области, так же как и в Николаевской, зафиксирован массовый мор рыбы.

В Министерстве здравоохранения предупреждают, что из-за массового мор рыбы в Днепропетровской области и в других областях, в результате террористического уничтожения россиянами Каховской ГЭС, необходимо быть крайне осторожным.