У Києві після підриву Каховської ГЕС посилили перевірки м'яса та риби
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. У Києві через підрив росіянами Каховської ГЕС, який призвів до мору риби на Дніпропетровщині та Миколаївщині, посилився акцент на перевірці риби та м’яса. Про це журналісту УНН повідомив начальник Головного управління Держпродспоживслужби в місті Києві Олег Рубан.
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«У Києві працюють мобільні групи, які контролюють виключно ситуацію безпеки харчових продуктів, акцентування на постачанні риби, м’ясних виробів, м’яса в пріоритеті», - сказав Рубан.
Посадовець додав, що посилені перевірки тривають уже тиждень.
Доповнення
У Дніпропетровській області, так само як і в Миколаївській, зафіксовано масовий мор риби.
У Міністерстві охорони здоров'я попереджають, що через масовий мор риби на Дніпропетровщині і у інших областях, внаслідок терористичного знищення росіянами Каховської ГЕС, необхідно бути вкрай обережним.