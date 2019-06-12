В Киеве подросток попал в реанимацию с алкогольным отравлением
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июня. УНН. Во вторник в столице из пиццерии госпитализировали подростка с алкогольным отравлением. Об этом корреспонденту сообщили УНН источники в медучреждении.
Так, инцидент произошел в районе Позняки после 19:00. В заведении 15-летнему парню стало плохо из-за токсичного действия алкоголя.
Он был оперативно доставлен в реанимацию клиники "Охматдет".
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Как сообщал УНН, в Ивано-Франковске 16-летний парень попал в больницу в алкогольной коме.
Напомним, несовершеннолетнюю госпитализировали в тяжелом состоянии с алкогольным отравлением.