Смерть підлітка та отруєння іншого у Харкові розслідують як вбивство

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КИЇВ. 4 березня. УНН. Через смерть 14-річного хлопця та отруєння 15-річного юнака через отруєння невідомими наркотичними речовинами у Харкові відкрили провадження за статтею "умисне вбивство". Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ГУ НП у Харківській області.

Інцидент стався 2 березня. 

У поліції розповіли подробиці події. За даними правоохоронців, троє підлітків зняли будинок у селищі Високий, щоб відсвяткувати день народження 16-річної дівчини, де вживали алкогольні напої та занадто голосно себе поводили. Сусіди зателефонували господарю будинку, який попросив молодь залишити домоволодіння. Тоді молоді люди подзвонили 20-річній знайомій та приїхали до неї переночувати. Вранці дівчина виявила хлопців у блідому стані та викликала швидку.

За адресою лікарі констатували смерть 14-річного хлопця, а 15-річного підлітка у тяжкому стані доставили до лікарні з попереднім діагнозом отруєння невідомими наркотичними речовинами. 16-річна дівчина розповіла, що під час святкування дня народження загиблий вихвалявся, що в нього є наркотична речовина. Однак, де він її взяв, хлопець не повідомив, вказали у поліції.

"Інформація внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань Немишлянського відділу поліції за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Всі обставини пригоди встановлюються", - зазначили у поліції.

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