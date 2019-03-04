Смерть підлітка та отруєння іншого у Харкові розслідують як вбивство

Інцидент стався 2 березня.

У поліції розповіли подробиці події. За даними правоохоронців, троє підлітків зняли будинок у селищі Високий, щоб відсвяткувати день народження 16-річної дівчини, де вживали алкогольні напої та занадто голосно себе поводили. Сусіди зателефонували господарю будинку, який попросив молодь залишити домоволодіння. Тоді молоді люди подзвонили 20-річній знайомій та приїхали до неї переночувати. Вранці дівчина виявила хлопців у блідому стані та викликала швидку.

За адресою лікарі констатували смерть 14-річного хлопця, а 15-річного підлітка у тяжкому стані доставили до лікарні з попереднім діагнозом отруєння невідомими наркотичними речовинами. 16-річна дівчина розповіла, що під час святкування дня народження загиблий вихвалявся, що в нього є наркотична речовина. Однак, де він її взяв, хлопець не повідомив, вказали у поліції.

"Інформація внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань Немишлянського відділу поліції за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Всі обставини пригоди встановлюються", - зазначили у поліції.