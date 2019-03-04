Смерть подростка и отравление другого в Харькове расследуют как убийство

Инцидент произошел 2 марта.

В полиции рассказали подробности происшествия. По данным правоохранителей, трое подростков сняли дом в поселке Высокий, чтобы отпраздновать день рождения 16-летней девушки, где употребляли алкогольные напитки и слишком громко себя вели. Соседи позвонили хозяину дома, который попросил молодежь оставить домовладение. Тогда молодые люди позвонили 20-летней знакомой и приехали к ней переночевать. Утром девушка обнаружила ребят в бледном состоянии и вызвала скорую.

По адресу врачи констатировали смерть 14-летнего парня, а 15-летнего подростка в тяжелом состоянии доставили в больницу с предварительным диагнозом отравление неизвестными наркотическими веществами. 16-летняя девушка рассказала, что во время празднования дня рождения погибший хвастался, что у него есть наркотическое вещество. Однако, где он ее взял, парень не сообщил, указали в полиции.

"Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований Немышлянского отдела полиции по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства происшествия устанавливаются", - отметили в полиции.