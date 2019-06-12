У Києві підліток потрапив до реанімації з алкогольним отруєнням
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. У вівторок в столиці з піцерії госпіталізували підлітка з алкогольним отруєнням. Про це кореспонденту УНН повідомили джерела у медзакладі.
Так, інцидент стався у районі Позняки після 19:00. У закладі 15-річному хлопцю стало зле через токсичну дію алкоголю.
Його було оперативно доставлено до реанімації клініки "Охмадит".
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Як повідомляв УНН, в Івано-Франківську 16-річний хлопець потрапив до лікарні в алкогольній комі.
Нагадаємо, неповнолітню госпіталізували у важкому стані з алкогольним отруєнням.