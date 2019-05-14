В Івано-Франківську 16-річний хлопець потрапив до лікарні в алкогольній комі
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. Підліток із Івано-Франківська пішов на навчання і зник. Його знайшли у лікарні, куди він потрапив у стані алкогольної коми. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП в Івано-Франківській області.
Так, про те, що хлопець вже тривалий час не відповідає на телефонні дзвінки, поліції близько 20:30 повідомив його батько. Чоловік розповів, що син вранці пішов на навчання до коледжу, однак додому досі не повернувся.
У ході спілкування з викладачами та одногрупниками підлітка з’ясувалося, що розшукуваний був на заняттях у навчальному закладі. Також поліцейські дізналися, що надвечір його з просто з вулиці забрала карета швидкої медичної допомоги. Виявилося, що хлопець перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння. Його доправили до лікарні, де надали необхідну допомогу.
"Сюди (до медзакладу в Івано-Франківську - ред.) він потрапив у стані алкогольної коми. Наразі стан його здоров’я задовільний", - прокоментували в поліції.
Про місцеперебування дитини поліцейські відразу ж повідомили батькам.
Наразі працівники ювенальної превенції з’ясовують обставини, за яких підліток вживав алкоголь, а також встановлюють його походження.
За неналежне виконання обов’язків щодо виховання дитини батьків хлопця притягнули до адмінвідповідальності.
Нагадаємо, у Мукачевому Закарпатської області 13-річну дівчину доставили до лікарні з алкогольним отруєнням важкого ступеня, також у неї в крові виявили кокаїн.