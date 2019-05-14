В Ивано-Франковске 16-летний парень попал в больницу в алкогольной коме

КИЕВ. 14 мая. УНН. Подросток из Ивано-Франковска пошел на учебу и исчез. Его нашли в больнице, куда он попал в состоянии алкогольной комы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Ивано-Франковской области.