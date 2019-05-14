В Ивано-Франковске 16-летний парень попал в больницу в алкогольной коме
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Подросток из Ивано-Франковска пошел на учебу и исчез. Его нашли в больнице, куда он попал в состоянии алкогольной комы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Ивано-Франковской области.
Так, о том, что парень уже длительное время не отвечает на телефонные звонки, полиции около 20:30 сообщил его отец. Мужчина рассказал, что сын утром ушел на учебу в колледж, однако домой до сих пор не вернулся.
В ходе общения с преподавателями и одногруппниками подростка выяснилось, что разыскиваемый был на занятиях в учебном заведении. Также полицейские узнали, что вечером его с просто с улицы забрала карета скорой медицинской помощи. Оказалось, что парень находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Его доставили в больницу, где оказали необходимую помощь.
"Сюда (в медучреждение в Ивано-Франковске - ред.) он попал в состоянии алкогольной комы. Сейчас состояние его здоровья удовлетворительное", - прокомментировали в полиции.
О местонахождении ребенка полицейские сразу же сообщили родителям.
Сейчас работники ювенальной превенции выясняют обстоятельства, при которых подросток употреблял алкоголь, а также устанавливают его происхождение.
За ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка родителей парня привлекли к административной ответственности.
Напомним, в Мукачево Закарпатской области 13-летнюю девушку доставили в больницу с алкогольным отравлением тяжелой степени, также у нее в крови обнаружили кокаин.