В Киеве пациент выпал с 12 этажа больницы
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Из окна столичной больницы №12 Печерского района выпал один из пациентов с 12 этажа, передает УНН со ссылкой на сообщения очевидцев.
Так, сообщается, что человек выпал с 12 этажа. Сейчас пациент находится в тяжелом состоянии, отметили врачи на месте.
Столичные правоохранители пока выехали на место происшествия, сообщили УНН в пресс-службе ГУНП Киева.
Как сообщалось в УНН, во Львовской области из окна выпал трехлетний ребенок.