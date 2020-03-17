У Києві пацієнт випав з 12 поверху лікарні
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. З вікна столичної лікарні №12 Печерського району випав один із паціентів із 12 поверху, передає УНН із посиланням на повідомлення очевидців.
Так, повідомляється, що людина випала з 12 поверху. Наразі паціент перебуває у важкому стані, зазначили лікарі на місці.
Столичні правоохоронці наразі виїхали на місце події, повідомили УНН у пресслужбі ГУНП Києва.
Як повідомлялося в УНН, на Львівщині з вікна випала трирічна дитина.