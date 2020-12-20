В Киеве одновременно "заминировали" ряд крупных супермаркетов и ТРЦ
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. В столице полиция проводит проверку из-за сообщения о "заминировании" 5 больших предприятий торговли - торгового центра и супермаркетов. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Киева.
"Да, действительно поступало такое анонимное сообщение. На данный момент проверяется информация в ТРЦ "Ocean Plaza", два супермаркета "Ашан", "NOVUS" и "Эпицентр" на Григоренко. На данный момент в "Ocean Plaza" направлены взрывотехники и соответствующие службы, а в других проводится обследование", - заявили в пресс-службе полиции Киева.
Напомним, во Львовской области полицейские задержали мужчину, который предоставил ложное сообщение о заминировании ночного клуба. За содеянное 33-летнему местному жителю грозит до шести лет лишения свободы.
Добавим, что подобные "заминирования" довольно часто происходят. Так, на днях в Киеве сообщили о "заминировании" автомобиля. После проверки оказалось, что внутри авто - муляж, а не граната.
Недавно в Киеве на вход и выход были закрыты станции метро "Крещатик" и "Майдан Независимости" из-за анонимного звонка о "минировании". Взрывчатки так и не нашли.