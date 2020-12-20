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Чоловік на Львівщині "замінував" нічний клуб

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 грудня. УНН. На Львівщині поліцейські затримали чоловіка, який надав неправдиве повідомлення про замінування нічного клубу. За скоєне 33-річному місцевому жителю загрожує до шести років позбавлення волі. Про це повідомила пресслужба поліції Львівщини, інформує УНН.

Чоловік на Львівщині "замінував" нічний клуб

“Сьогодні, 20 грудня, близько 6:00 на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення про те, що в одному з нічних клубів у місті Новояворівськ закладено вибухівку. Правоохоронці обстежили приміщення клубу та прилеглу територію. Вибухонебезпечних чи підозрілих предметів виявлено не було”, - зазначили поліцейські.

Зазначається, що евакуація людей не проводилася, оскільки заклад не працював.

“Проведеними заходами було встановлено особу зловмисника, який надав неправдиве повідомлення, - 33-річного місцевого мешканця, який перебував у стані алкогольного сп’яніння”, - додали правоохоронці.

Додамо, що за цим фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 259 (“Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності”) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцію статті, - до шести років позбавлення волі.

Наразі зловмисника затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Досудове розслідування триває, поліцейські встановлюють всі обставини події.

Зазначимо, що такі “замінування” досить часто відбуваються. Так, днями у Києві повідомили про "замінування" автомобіля. Після перевірки виявилося, що в середині авто - муляж, а не граната.

Нещодавно, у Києві на вхід та вихід було зачинено станції метро "Хрещатик" та "Майдан Незалежності" через анонімний дзвінок про "мінування". Вибухівки так і не знайшли.

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