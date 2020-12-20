Мужчина во Львовской области "заминировал" ночной клуб
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Во Львовской области полицейские задержали мужчину, который предоставил ложное сообщение о заминировании ночного клуба. За содеянное 33-летнему местному жителю грозит до шести лет лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба полиции области, информирует УНН.
"Сегодня, 20 декабря, около 6:00 на оперативную линию 102 поступило сообщение о том, что в одном из ночных клубов в городе Новояворовск заложена взрывчатка. Правоохранители обследовали помещение клуба и прилегающую территорию. Взрывоопасных или подозрительных предметов обнаружено не было", - отметили полицейские.
Отмечается, что эвакуация людей не проводилась, поскольку заведение не работало.
"Проведенными мероприятиями было установлено лицо злоумышленника, предоставившего ложное сообщение, - 33-летний местный житель, который находился в состоянии алкогольного опьянения", - добавили правоохранители.
Добавим, что по данному факту открыто уголовное производство по части 1 статьи 259 ("Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности") Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, - до шести лет лишения свободы.
Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, вскоре суд изберет ему меру пресечения. Досудебное расследование продолжается, полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Отметим, что такие "заминирования" довольно часто происходят. Так, на днях в Киеве сообщили о "заминировании" автомобиля. После проверки оказалось, что в авто - муляж, а не граната.
Недавно в Киеве на вход и выход были закрыты станции метро "Крещатик" и "Майдан Независимости" из-за анонимного звонка о "минировании". Взрывчатки так и не нашли.