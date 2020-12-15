У Києві "замінували" станції метро "Хрещатик" та "Майдан Незалежності"

"Станції "Хрещатик", "Майдан Незалежності" та пересадку зачинено на вхід та вихід. Надійшов анонімний дзвінок про мінування!", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, минулого місяця станцію столичного метрополітену “Хрещатик” та пересадку було зачинено на вхід та вихід через анонімний дзвінок про мінування на орієнтовно годину. Тоді повідомлення про мінування виявилося неправдивим.

Як раніше повідомлялося в УНН, після сутичок з "ФОПами" у центрі Києва закрили дві станції метро.