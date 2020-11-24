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Станцію метро "Хрещатик" зачинили через загрозу вибуху

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 листопада. УНН. Станцію столичного метрополітену “Хрещатик” та пересадку зачинено на вхід та вихід. Надійшов анонімний дзвінок про мінування. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу КП "Київський метрополітен".

"Станцію “Хрещатик” і пересадку на “Майдан Незалежності” зачинено на вхід та вихід. Надійшов анонімний дзвінок про мінування", - повідомили у КП.

У КМДА вказали, що інформація про відкриття станції буде опублікована одразу після завершення перевірки.

Нагадаємо, у Києві судитимуть чоловіка, який "замінував" метро "Вокзальна".

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