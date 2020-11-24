Станцію метро "Хрещатик" зачинили через загрозу вибуху

"Станцію “Хрещатик” і пересадку на “Майдан Незалежності” зачинено на вхід та вихід. Надійшов анонімний дзвінок про мінування", - повідомили у КП.

У КМДА вказали, що інформація про відкриття станції буде опублікована одразу після завершення перевірки.

Нагадаємо, у Києві судитимуть чоловіка, який "замінував" метро "Вокзальна".