Станцію метро "Хрещатик" зачинили через загрозу вибуху
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Станцію столичного метрополітену “Хрещатик” та пересадку зачинено на вхід та вихід. Надійшов анонімний дзвінок про мінування. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу КП "Київський метрополітен".
"Станцію “Хрещатик” і пересадку на “Майдан Незалежності” зачинено на вхід та вихід. Надійшов анонімний дзвінок про мінування", - повідомили у КП.
У КМДА вказали, що інформація про відкриття станції буде опублікована одразу після завершення перевірки.
Нагадаємо, у Києві судитимуть чоловіка, який "замінував" метро "Вокзальна".