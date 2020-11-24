Станцию метро "Крещатик" закрыли из-за угрозы взрыва
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Станцию столичного метрополитена "Крещатик" и пересадку закрыли на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу КП "Киевский метрополитен".
"Станция "Крещатик" и пересадка на "Майдан Независимости" закрыты на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании", - сообщили в КП.
В КГГА отметили, что информация об открытии станции будет опубликована сразу после завершения проверки.
Напомним, в Киеве будут судить мужчину, который "заминировал" метро "Вокзальная".