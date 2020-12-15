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Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге
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В Киеве "заминировали" станции метро "Крещатик" и "Майдан Независимости"

Киев • УНН

 • 52844 просмотра

КИЕВ. 15 декабря. УНН. В Киеве на вход и выход закрыты станции метро "Крещатик" и "Майдан Независимости" из-за анонимного звонка о "минировании". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КП "Киевский метрополитен".

В Киеве "заминировали" станции метро "Крещатик" и "Майдан Независимости"

"Станции "Крещатик", "Майдан Независимости" и пересадку закрыто на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании!", - сказано в сообщении.

Напомним, в прошлом месяце станцию столичного метрополитена "Крещатик" и пересадку было закрыто на вход и выход из-за анонимного звонка о минировании на ориентировочно час. Тогда сообщение о минировании оказалось ложным.

Как ранее сообщалось в УНН, после столкновений с "ФОПами" в центре Киева закрыли две станции метро.

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