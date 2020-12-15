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Після сутичок з "ФОПами" у центрі Києва закрили дві станції метро

Київ • УНН

 • 12985 перегляди

КИЇВ. 15 грудня. УНН. У Києві станції метро "Хрещатик" та "Майдан Незалежності" зачинили на вхід. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Київського метрополітену.

Після сутичок з "ФОПами" у центрі Києва закрили дві станції метро

"Станції "Хрещатик" і "Майдан Незалежності" зачинено на вхід. Пересадочний вузол та вихід станцій працюють у звичайному режимі", - сказано у повідомленні.

Як раніше повідомлялося в УНН, на Майдані Незалежності проходить акція протесту "ФОПів", у якій, за даними силовиків, постраждало 40 поліцейських. Травмовані також є і зі сторони протестувальників.

Нагадаємо, минулого місяця станцію столичного метрополітену “Хрещатик” та пересадку було зачинено на вхід та вихід через анонімний дзвінок про мінування на орієнтовно годину.

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