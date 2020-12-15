Після сутичок з "ФОПами" у центрі Києва закрили дві станції метро

"Станції "Хрещатик" і "Майдан Незалежності" зачинено на вхід. Пересадочний вузол та вихід станцій працюють у звичайному режимі", - сказано у повідомленні.

Як раніше повідомлялося в УНН, на Майдані Незалежності проходить акція протесту "ФОПів", у якій, за даними силовиків, постраждало 40 поліцейських. Травмовані також є і зі сторони протестувальників.

Нагадаємо, минулого місяця станцію столичного метрополітену “Хрещатик” та пересадку було зачинено на вхід та вихід через анонімний дзвінок про мінування на орієнтовно годину.