Після сутичок з "ФОПами" у центрі Києва закрили дві станції метро
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. У Києві станції метро "Хрещатик" та "Майдан Незалежності" зачинили на вхід. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Київського метрополітену.
"Станції "Хрещатик" і "Майдан Незалежності" зачинено на вхід. Пересадочний вузол та вихід станцій працюють у звичайному режимі", - сказано у повідомленні.
Як раніше повідомлялося в УНН, на Майдані Незалежності проходить акція протесту "ФОПів", у якій, за даними силовиків, постраждало 40 поліцейських. Травмовані також є і зі сторони протестувальників.
Нагадаємо, минулого місяця станцію столичного метрополітену “Хрещатик” та пересадку було зачинено на вхід та вихід через анонімний дзвінок про мінування на орієнтовно годину.