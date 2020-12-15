После столкновений с "ФОПами" в центре Киева закрыли две станции метро
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. В Киеве станции метро "Крещатик" и "Майдан Независимости" закрыли на вход. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевского метрополитена.
"Станции "Крещатик" и "Майдан Независимости" закрыто на вход. Пересадочный узел и выход станций работают в обычном режиме", - сказано в сообщении.
Как ранее сообщалось в УНН, на Майдане Независимости проходит акция протеста "ФОПов", в которой, по данным силовиков, пострадали 40 полицейских. Травмированные также есть и со стороны протестующих.
Напомним, в прошлом месяце станцию столичного метрополитена "Крещатик" и пересадку было закрыто на вход и выход из-за анонимного звонка о минировании ориентировочно на час.