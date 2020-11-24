Метро Києва відновило нормальну роботу після перевірки на вибухівку
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Станцію столичного метро “Хрещатик” та пересадку знову відчинено для пасажирів після перевірки повідомлення про “замінування”, яке виявилося неправдивим. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу КП “Київський метрополітен”.
"Станцію “Хрещатик” + пересадку відчинено для пасажирів. Вибухонебезпечних предметів не виявлено", - йдеться у повідомленні.
У КМДА вказали, що "метрополітен працює у звичайному режимі".
Додамо, станцію столичного метрополітену “Хрещатик” та пересадку було зачинено на вхід та вихід через анонімний дзвінок про мінування на орієнтовно годину.
Нагадаємо, у Києві судитимуть чоловіка, який "замінував" метро "Вокзальна".