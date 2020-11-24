Метро Києва відновило нормальну роботу після перевірки на вибухівку

"Станцію “Хрещатик” + пересадку відчинено для пасажирів. Вибухонебезпечних предметів не виявлено", - йдеться у повідомленні.

У КМДА вказали, що "метрополітен працює у звичайному режимі".

Додамо, станцію столичного метрополітену “Хрещатик” та пересадку було зачинено на вхід та вихід через анонімний дзвінок про мінування на орієнтовно годину.

Нагадаємо, у Києві судитимуть чоловіка, який "замінував" метро "Вокзальна".