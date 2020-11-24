Метро Киева возобновило нормальную работу после проверки на взрывчатку
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Станцию столичного метро "Крещатик" и пересадку снова открыли для пассажиров после проверки сообщения о "заминировании", которое оказалось ложным. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу КП "Киевский метрополитен".
"Станция "Крещатик" + пересадка открыты для пассажиров. Взрывоопасных предметов не обнаружено", - говорится в сообщении.
В КГГА отметили, что "метрополитен работает в обычном режиме".
Добавим, станцию столичного метрополитена "Крещатик" и пересадку было закрыто на вход и выход из-за анонимного звонка о минировании ориентировочно на час.
Напомним, в Киеве будут судить мужчину, который "заминировал" метро "Вокзальная".