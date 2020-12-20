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У Києві одночасно "замінували" низку великих супермаркетів та ТРЦ

Київ • УНН

 • 16991 перегляди

КИЇВ. 20 грудня. УНН. У столиці поліція проводить перевірку через повідомлення про “замінування” 5 великих закладів торгівлі - торгового центру та супермаркетів. Про це УНН повідомили в пресслужбі поліції Києва.

У Києві одночасно "замінували" низку великих супермаркетів та ТРЦ

“Так, дійсно надходило таке анонімне повідомлення. Наразі перевіряється інформація в ТРЦ “Ocean Plaza”, два супермаркети “Ашан”, “NOVUS” та “Епіцентр” на Григоренка. Наразі в “Ocean Plaza” направлені вибухотехніки та відповідні служби, а в інших проводиться обстеження”, - заявили в пресслужбі поліції Києва.

Нагадаємо, на Львівщині поліцейські затримали чоловіка, який надав неправдиве повідомлення про замінування нічного клубу. За скоєне 33-річному місцевому жителю загрожує до шести років позбавлення волі.

Додамо, що подібні “замінування” досить часто відбуваються. Так, днями у Києві повідомили про "замінування" автомобіля. Після перевірки виявилося, що всередині авто - муляж, а не граната.

Нещодавно, у Києві на вхід та вихід було зачинено станції метро "Хрещатик" та "Майдан Незалежності" через анонімний дзвінок про "мінування". Вибухівки так і не знайшли.

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