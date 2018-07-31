В Киеве ожидается гроза, возможны подтопления

"В ближайший час и до конца суток 31 июля гроза, возможны подтопления", - говорится в сообщении.

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В Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА порекомендовали при падении деревьев или веток, при травмировании людей и т.д. немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.