В Киеве ожидается гроза, возможны подтопления
Киев • УНН
КИЕВ. 31 июля. УНН. В ближайший час и до конца суток 31 июля гроза, возможны подтопления. Об этом предупредили в Украинском гидрометцентре, передает УНН.
"В ближайший час и до конца суток 31 июля гроза, возможны подтопления", - говорится в сообщении.
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В Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА порекомендовали при падении деревьев или веток, при травмировании людей и т.д. немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.