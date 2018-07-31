У Києві очікується гроза, можливі підтоплення

“У найближчу годину з утриманням до кінця доби 31 липня гроза, можливі підтоплення”, — йдеться у повідомленні.

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В Управлінні з питань надзвичайних ситуацій КМДА порекомендували при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.