У Києві очікується гроза, можливі підтоплення
Київ • УНН
КИЇВ. 31 липня. УНН. У найближчу годину з утриманням до кінця доби 31 липня гроза, можливі підтоплення. Про це попередили в Українському гідрометцентрі, передає УНН.
“У найближчу годину з утриманням до кінця доби 31 липня гроза, можливі підтоплення”, — йдеться у повідомленні.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Синоптики дали прогноз на серпень
В Управлінні з питань надзвичайних ситуацій КМДА порекомендували при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.