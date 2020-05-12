В Киеве обокрали народного депутата: детали

Неизвестные разбили окно в одной из задних дверей Audi Q8, которая принадлежит нардепу из фракции "Слуга народа" Ольге Савченко. Воры забрали ноутбук и флеш-накопитель памяти к нему.

Кражу нардеп обнаружила примерно в 8:30 утра.

По данному факту СО Дарницкого УП ГУНП в Киеве начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 185 УК Украины.

Напомним, в столице обокрали сотрудника Офиса Генпрокурора.