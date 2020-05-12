В Киеве обокрали народного депутата: детали
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. В столице, в Дарницком районе, обокрали народного депутата. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.
Неизвестные разбили окно в одной из задних дверей Audi Q8, которая принадлежит нардепу из фракции "Слуга народа" Ольге Савченко. Воры забрали ноутбук и флеш-накопитель памяти к нему.
Кражу нардеп обнаружила примерно в 8:30 утра.
По данному факту СО Дарницкого УП ГУНП в Киеве начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 185 УК Украины.
Напомним, в столице обокрали сотрудника Офиса Генпрокурора.