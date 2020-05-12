У Києві обікрали народного депутата: деталі

Невідомі розбили вікно в одній з задніх дверцят Audi Q8, яка належить нардепу з фракції “Слуга народу” Ользі Савченко. Крадії забрали ноутбук та флеш-накопичувач пам’яті до нього.

Крадіжку нардеп виявила приблизно о 8:30 ранку.

За вказаним фактом СВ Дарницького УП ГУНП у місті Києві розпочато досудове розслідування за ч. 3 ст. 185 КК України.

Нагадаємо, у столиці обікрали співробітника Офісу Генпрокурора.