У Києві обікрали народного депутата: деталі
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. У столиці, у Дарницькому районі, обікрали народного депутата. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Невідомі розбили вікно в одній з задніх дверцят Audi Q8, яка належить нардепу з фракції “Слуга народу” Ользі Савченко. Крадії забрали ноутбук та флеш-накопичувач пам’яті до нього.
Крадіжку нардеп виявила приблизно о 8:30 ранку.
За вказаним фактом СВ Дарницького УП ГУНП у місті Києві розпочато досудове розслідування за ч. 3 ст. 185 КК України.
Нагадаємо, у столиці обікрали співробітника Офісу Генпрокурора.