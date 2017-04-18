В Киеве не восстановят отопительный сезон из-за похолодания - КГГА

"Нет, не будем восстанавливать отопительный сезон. Потому что нам надо семь дней на техническое развертывания. О таком решении не идет. Мы смотрим на прогноз погоды более чем на пять дней и видим, что не имеет смысла. Киевляне нас в этом решении не поддержат", - сообщила она.

Как сообщал УНН, после пасхальных выходных в Украину придет похолодание.