У Києві не відновлять опалювальний сезон через похолодання - КМДА

“Ні, не будемо відновлювати опалювальний сезон. Тому що нам треба є сім днів на технічне розгортання. Про таке рішення не йдеться. Ми дивимося на прогноз погоди більше ніж на п’ять днів і бачимо, що не має сенсу. Кияни нас в цьому рішенні не підтримають”, — повідомила вона.

Як повідомляв УНН, після великодніх вихідних в Україну прийде похолодання.