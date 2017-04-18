У Києві не відновлять опалювальний сезон через похолодання - КМДА
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Опалювальний сезон у Києві не будуть відновлювати через різке похолодання. Про це УНН повідомила прес-секретар заступника голови КМДА Юлія Грамотна.
“Ні, не будемо відновлювати опалювальний сезон. Тому що нам треба є сім днів на технічне розгортання. Про таке рішення не йдеться. Ми дивимося на прогноз погоди більше ніж на п’ять днів і бачимо, що не має сенсу. Кияни нас в цьому рішенні не підтримають”, — повідомила вона.
Як повідомляв УНН, після великодніх вихідних в Україну прийде похолодання.