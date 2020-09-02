В Киеве назвали количество новорожденных в День знаний

Так, по информации КГГА, в Киеве 1 сентября родилось 90 детей, среди них 50 мальчиков и 40 девочек.

Напомним, в Украине со стартом нового учебного года начинают обучение более 4,2 миллиона учеников, из них - более 428 тыс. первоклассников.