Менше, ніж торік: до шкіл по Україні пішли 428 тис. першачків
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. В Україні зі стартом нового навчального року розпочинають навчання понад 4,2 мільйони учнів, з них – понад 428 тис. першачків. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу МОН.
"Відсьогодні, зокрема, розпочинають навчання понад 4,2 мільйони учнів, з них – більш як 428 тис. першачків", - йдеться у повідомленні.
Водночас, за даними Нової української школи, торік, 1 вересня 2019 року, навчання розпочали понад 433 тисячі першачків НУШ.
У МОН вказали також, що у нинішньому році 1 вересня – особливе. "Страшна хвороба вирує на планеті. Держава робить усе можливе, щоб створити у закладах освіти безпечні умови для навчання та розвитку. Віримо, що це тимчасові виклики, з якими ми усі обов'язково впораємось", - додали у міністерстві.
Нагадаємо, навчання у столичних школах цього року почали понад 30 тисяч першокласників.