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Меньше, чем в прошлом году: в школы по Украине пошли 428 тыс. первоклашек

Киев • УНН

 • 11880 просмотра

КИЕВ. 1 сентября. УНН. В Украине со стартом нового учебного года начинают учебу более 4,2 миллиона учеников, из них - более 428 тыс. первоклассников. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу МОН.

Меньше, чем в прошлом году: в школы по Украине пошли 428 тыс. первоклашек

"С сегодняшнего дня, в частности, начинают обучение более 4,2 миллиона учеников, из них - более 428 тыс. первоклассников", - говорится в сообщении.

В то же время, по данным Новой украинской школы, в прошлом году, 1 сентября 2019 года, обучение начали более 433 тыс. первоклашек НУШ.

В МОН отметили также, что в нынешнем году 1 сентября - особенный. "Страшная болезнь бушует на планете. Государство делает все возможное, чтобы создать в учебных заведениях безопасные условия для обучения и развития. Верим, что это временные проблемы, с которыми мы все обязательно справимся", - добавили в министерстве.

Напомним, учебу в столичных школах в этом году начали более 30 тыс. первоклассников.

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