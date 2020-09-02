У Києві назвали кількість новонароджених у День знань

Так, за інформацією КМДА, у Києві 1 вересня народилося 90 дітей, серед них 50 хлопчиків та 40 дівчаток.

Нагадаємо, в Україні зі стартом нового навчального року розпочинають навчання понад 4,2 мільйони учнів, з них – понад 428 тис. першачків.