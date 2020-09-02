У Києві назвали кількість новонароджених у День знань
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. У Києві у День знань, вчора, народилося 90 дітей, більшість з них - хлопчики. Про це журналісту УНН повідомила керівниця пресслужби департаменту охорони здоров’я КМДА Наталя Вишневська.
Так, за інформацією КМДА, у Києві 1 вересня народилося 90 дітей, серед них 50 хлопчиків та 40 дівчаток.
Нагадаємо, в Україні зі стартом нового навчального року розпочинають навчання понад 4,2 мільйони учнів, з них – понад 428 тис. першачків.