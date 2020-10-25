В Киеве сейчас работают все избирательные участки - КГГА

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 62864 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 88765 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 120701 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 103977 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 123370 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100191 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101185 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103653 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101833 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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В Киеве сейчас работают все избирательные участки - КГГА

В Киеве сейчас работают все избирательные участки - КГГА

Киев  •  УНН

 • 10205 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. В Киеве сейчас все 1105 участков, из которых 67 спецучастков, работают в штатном режиме. Об этом сообщил руководитель аппарата КГГА Дмитрий Загуменный, передает корреспондент УНН.

"На данный момент все 1105 участков, из которых 67 спецучастков, работают в штатном режиме. Не было системных проблем по открытию участков. Только по одному участку в Дарницком, Оболонском и Подольском районах открылись с незначительным задержанием. В Оболонском и Дарницком районе эта задержка составляла менее чем полчаса, в Подольском около часа", - рассказал Загуменный.

По его словам, причиной стало то, что контрольные списки избирателей были распечатаны с устаревшей датой, но это заметили наблюдатели, члены участковой избирательной комиссии и вопрос был устранен.

Как сообщалось ранее, в столице шесть избирательных участков начали работу с опозданием, а два - не открылись.

Напомним, в Киеве на некоторых избирательных участках не хватает урн для голосования. Кроме того, в столице подготовительное заседание комиссии на участке в Святошинском районе началось раньше запланированного времени, что является нарушением закона.

Украинские Национальные Новости

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