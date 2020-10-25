В Киеве сейчас работают все избирательные участки - КГГА
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. В Киеве сейчас все 1105 участков, из которых 67 спецучастков, работают в штатном режиме. Об этом сообщил руководитель аппарата КГГА Дмитрий Загуменный, передает корреспондент УНН.
"На данный момент все 1105 участков, из которых 67 спецучастков, работают в штатном режиме. Не было системных проблем по открытию участков. Только по одному участку в Дарницком, Оболонском и Подольском районах открылись с незначительным задержанием. В Оболонском и Дарницком районе эта задержка составляла менее чем полчаса, в Подольском около часа", - рассказал Загуменный.
По его словам, причиной стало то, что контрольные списки избирателей были распечатаны с устаревшей датой, но это заметили наблюдатели, члены участковой избирательной комиссии и вопрос был устранен.
Как сообщалось ранее, в столице шесть избирательных участков начали работу с опозданием, а два - не открылись.
Напомним, в Киеве на некоторых избирательных участках не хватает урн для голосования. Кроме того, в столице подготовительное заседание комиссии на участке в Святошинском районе началось раньше запланированного времени, что является нарушением закона.